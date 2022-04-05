Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti

05.04.2022 11:51

Gelen son dakika haberine göre Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti Gaziantep'te bir bağ evinde boyama işi yaptığı esnada dengesini kaybederek 2'nci kattan aşağı düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir bağ evinde boyama işi yaptığı esnada dengesini kaybederek 2'nci kattan aşağı düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi kırsalında bulunan bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinin ikinci kat dış cephe boyama işini yapan yabancı uyruklu 37 yaşındaki 3 çocuk babası Bilal Ömer Farac, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yere düştükten sonra ağır yaralanan Farac, ustası tarafından uzun süre sonra fark edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Durum fark edildikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede yüksekten düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti
Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti
Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti
Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti
Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti
Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Boyama yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika


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