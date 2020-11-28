Son dakika haberi! Boyabat'ta Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve beraberindeki heyet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki Hal Yeri, Adnan Menderes Bulvarı, Orta Çarşı, Cuma Pazarı ve toplu taşıma araçları, Kovid-19 önlemleri kapsamında denetlendi.

Denetimlerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe, sigara içme yasağı ve sokak kısıtlamaları konularında bilgilendirildi.

İlçede bulunan tüm hal yeri esnafı, balıkçılar, manav diğer işletme sahipleri ile çalışanlara HES kodu, nerelerde gerekli olduğu ve internetten nasıl indirildiği konusunda bilgi aktarıldı.

Denetimde maskesi olmayanlara ve maske talep edenlere maske dağıtıldı. Yetkililer, denetlemelerin hafta boyunca devam edeceğini ifade etti.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, Belediye Zabıta Müdürü Eyüp Çetinkaya ile sağlık görevlileri ve diğer ilgililer katıldı.