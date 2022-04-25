Son dakika haberi: BOYNUNDA KOLYE GÖRÜNÜMLÜ KALEM SİLAHLA YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: BOYNUNDA KOLYE GÖRÜNÜMLÜ KALEM SİLAHLA YAKALANDI

25.04.2022 15:40

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi boynundaki kolye görünümlü el yapımı kalem silahla yakalandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi boynundaki kolye görünümlü el yapımı kalem silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin soruşturması sürüyor.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında kimliği kontrol edilen kişinin boynundaki kolye dikkat çekti. Kolye kontrol edildiğinde kalem şeklinde 7.65 milimetre çapında tek mermi atabilen el yapımı suikast silah olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: BOYNUNDA KOLYE GÖRÜNÜMLÜ KALEM SİLAHLA YAKALANDI
Son dakika haberi: BOYNUNDA KOLYE GÖRÜNÜMLÜ KALEM SİLAHLA YAKALANDI
Son dakika haberi: BOYNUNDA KOLYE GÖRÜNÜMLÜ KALEM SİLAHLA YAKALANDI
Son dakika haberi: BOYNUNDA KOLYE GÖRÜNÜMLÜ KALEM SİLAHLA YAKALANDI

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Hisarcık, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BOYNUNDA KOLYE GÖRÜNÜMLÜ KALEM SİLAHLA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BOYNUNDA KOLYE GÖRÜNÜMLÜ KALEM SİLAHLA YAKALANDI - Son Dakika
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