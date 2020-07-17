Son dakika haberi! Bozcaadalılar, tayini çıkan kaymakam için kampanya başlattı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bozcaadalılar, tayini çıkan kaymakam için kampanya başlattı

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, 2 yıl görev yapan Kaymakam İbrahim Gültekin'in atama kararına üzülen Ada sakinleri, imza kampanyası başlatarak, tayinin durdurulmasını istedi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, 2 yıl görev yapan Kaymakam İbrahim Gültekin'in atama kararına üzülen Ada sakinleri, imza kampanyası başlatarak, tayinin durdurulmasını istedi.

Bozcaada'ya 2018 yılında atanan Kaymakam İbrahim Gültekin, ada halkı tarafından çok sevildi. Bozcaadalılar, Kaymakam Gültekin'i geçen yıl haziran ayında ada tarihinde ilk kez işlenen ve tüm ada halkının ayaklandığı cinayetin ardından süreci çok iyi yönetmesi, koronavirüs salgınında Bozcaada'da aldığı kararlar ve uygulamaları, tüm partilere ve kesimlere eşit yaklaşımı, alınan tüm kararlarda makamında tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcilerini bir arada ağırlayarak ortak akılla hareket etmesi nedeniyle çok sevdi. Kaymakam Gültekin, makamı haricinde sık sık adalılar ile birlikte bir araya gelmesi, geceleri bile sık sık sokakları gezerek sorunları çözmesi ile de ada halkıyla bağ kurdu.

Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Ancak Kaymakam Gültekin, yayınlanan kararname ile Gümüşhane'nin Köse ilçesine atandı. Bozcaada'ya ise yeni kaymakam atanmadı.

Bozcaadalılar ise, en azından pandemi sürecinde Kaymakam Gültekin'in adada kalması için imza kampanyası başlatıp, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

Bozcaadalılar, yaklaşık 2 yıldır görev yapan Kaymakam İbrahim Gültekin'in tayininin durdurulması için hem ıslak imza hem de Twitter'da #bozcaadakaymakamigitmesin etiketi ile kampanya başlattı.

Islak imzaya adalıların yanı sıra, AK Parti dahil tüm siyasi partilerden de destek geldi. Adalı sanatçı ve memurlar da kampanyaya destek verdi.

Ayrıca adalılar #bozcaadakaymakamigitmesin etkiketi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Çanakkale Valiliği'ne seslerini duyurmaya çalıştı. 1 saat süren kampanya sırasında #bozcaadakaymakamigitmesin etiketi Twitter'da ilk 5'e girdi.

Kampanya metninde ise adalılar şu ifadelere yer verdi:

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'in görevine devam etmesini istiyoruz. Bozcaada' da görev yaptığı 20 ay boyunca adalıların sevgisini kazanan, adaletli, eşitlikçi, şeffaf yönetim tarzı ile her vatandaşa söz hakkı tanıyan Kaymakam Gültekin'in görevine devam etmesini istiyoruz.

Olağanüstü krizlerin yaşandığı görev döneminde, gelişmeleri yakından takip edip, adanın farklı kesimlerinin görüşlerini alarak ortak aklın oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu eşitlikçi duruşu ve yaklaşımı ile halkımızın sevgisini kazanmıştır. Böylece halk, arkasında devlet olduğunu hissetmiştir. Adada yaşayan değişik meslek gruplarının, STK'ların, gençlerin sorunlarına sonuç odaklı çözümler üretmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2007 yılında restore ettirdiği sonrasında tekrar yıpranan Tarihi Kimisis Teodoku Ortodoks Rum Kilisesinin Çan Kulesinin restorasyonuyla özel olarak ilgilenip yerel kaynaklarla birlikte kısa sürede tamamlatmıştır. Tarıma destek vererek, ada halkının kendi gıdasını yetiştirebilmesi için 50 bine yakın fideyi adalı çiftçilerle buluşturmuştur. Bağcılarımızın sorunlarına hızlı çözümler üreterek, verimliliğin artmasına destek olmuştur. Bozcaada tarihinin önemli yapılarından olan yel değirmenlerini restore ederek uzun yıllardır hayal edilen çalışmayı sonuçlandırmıştır.

Pandemi döneminde almış olduğu cesur kararlar ile; Bozcaadamızın, Türkiye ve Dünya üzerinde tek bir vaka görülmeden bugüne kadar getirerek ender coğrafyalardan olmasını sağlamıştır. Aşağıda imzası olan Bozcaada halkı olarak bizler Kaymakamımız Sayın İbrahim Gültekin'in adamızdaki görevine devam etmesini istiyoruz."


İbrahim Gültekin, Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bozcaadalılar, tayini çıkan kaymakam için kampanya başlattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 22:45:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Bozcaadalılar, tayini çıkan kaymakam için kampanya başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]