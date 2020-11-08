Bozkır'da geçtiğimiz hafta öldürülen Mustafa Sömek'in adının yaşatılması için ilçe sakinleri çalışma başlattı.

İlçe genelinde kültür sanat köşesi yapan gençler Sömek'in hatırasının yaşatılması için görsel çalışmalarını ilçe merkezine çizdi.

Resimlerde Sömek'in doğum yılı ve sonsuzluk simgesi kullanılarak unutulmayacak mesaj verildi.

Mustafa Sömek'in yeğeni Hasan Oynak, "Mustafa Dayımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Cenaze dolayısıyla İzmir Menemen'den geldim. Bozkır halkının Mustafa dayımıza ne kadar sahip çıktığını gördüm. Çizim olarak yapılan bu çalışma ve belediyemizin bir parka Mustafa dayımızın ismini vermesi bizi ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

Bozkır Sanat Sokağında çizimler yapan Hasan Güleroğlu da "Bozkır'da Bozkır Caps adıyla faaliyetler yürüten gönüllülük esasıyla faaliyet gösteren bir gençlik hareketiyiz. Bozkır Kültür Sanat Sokağında toplumumuza mal olmuş Yeşilçam'ın renkli kişiliklerini duvarlarımıza yansıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bozkır tarafından sevilen sayılan ve değer verilen bir insanın katledilmesi sonrasında ilçemizde adının ve yaşananların unutulmaması için bu kültür sanat köşesine nakış etmek istedik. Keşke ilçemizde böyle bir olay yaşanmasaydı ama maalesef günahsız masum bir şekilde evine giderken gözü dönmüş bir cani tarafından katledildi. Biz Mustafa Dayımızı unutmayacağız kalbimizde yaşatacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.