KASTAMONU - Bozkurt'ta duvarlardan silinen selin izlerinin yerini dayanışmanın izleri aldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin izlerini silmek için görev alan ekipler, kendilerine gönüllü olarak kahvaltı ve yemek hizmeti veren ailenin iş yerinin duvarlarına not düşüyor.

Bozkurt'a 11 Ağustos'ta şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin her yerinden sevk edilen ekipler, ilçede normal hayata dönülmesi için canla başla çalışıyor.

Kasap olarak işlettikleri dükkanları selde kullanılamaz hale gelen, çamurun temizlenmesi sonrasında el yordamıyla çekidüzen verdikleri dükkanlarında ekiplere gönüllü olarak çay, kahvaltı ve yemek hizmeti sunan Mustafa ve Aysel Akbaş çiftinin oğulları Ahmet Akbaş, iş yerinin duvarına "Bir gün cennet halimizle de sizi misafir etmek dileğiyle. Allah sizlerden razı olsun." yazdı.

Bunun üzerine, Ahmet Akbaş'ın dükkanına gelen ekipler de duvara yazı yazmaya başladı. Dükkanın duvarları, sel felaketinin yaralarının sarılması için ilçeye gelen çalışanların yazılarıyla doldu.

Ekipler, yazılarında hangi ilden geldiklerini belirterek, Akbaş ailesine teşekkür etti.

Ahmet Akbaş, AA muhabirine, ilçenin büyük bir sel felaketi yaşadığını söyledi.

İlçenin birlik ve beraberlikle toparlanmaya başladığını anlatan Akbaş, "Evin camından izledim o suyun gelişini, insanların, arabaların gidişini. Koca mikserler kağıttan gemi gibiydi. Dakikalar içinde oldu. Yok oluşunu izledim. Helikopterle 30 saat sonra kurtuldum." dedi.

İlçeye Türkiye'nin birçok yerinden ekiplerin geldiğini ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Hepsine tek tek teşekkür edemedim. Onlara minnettarız, işlerini, ailelerini, çocuklarını bıraktılar, buraya geldiler. Hepsine teşekkür edemediğim için duvara yazayım da okuyanlar görsün, teşekkürümüzü duysun istedim. Benim yazımın ardından birkaç kişinin yazdığını gördüm. Onlar da kendilerince bize teşekkür ediyor, teşekkürümüze karşılık veriyor. Birçoğundan söz aldım. Bozkurt daha güzel olacak, yeniden eski cennet haline kavuşacak. O zaman da buraya çalışmaya gelen belediyelerimizi, gönüllülerimizi, bütün derneklerimizi, cennet halimizle bir kere daha ağırlayacağız."

Dükkanlarının yıkılma konusunun kesinleşmediğini belirten Akbaş, "Bir kez daha incelemeye girecek. Dükkanımız yıkılmazsa her şeyden bir hatıra, herkesten bir iz olarak duvarlarımı bu şekilde bırakacağım. Yıkılacak olursa fotoğraflayıp yine duvarlara asmak istiyorum. Bizim için unutulmaz bir hatıra." ifadelerini kullandı.