Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde 8 bin 800 arı kovanından 5 bin 500'ü kullanılamaz hale geldi.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. Sel felaketinden arıcılar da etkilendi.

Bal Üreticileri Birliği Genel Başkanı Yalçın Sezer, AA muhabirine, Kastamonu ormanlarının Türkiye'nin en yaşlı ormanları arasında bulunduğunu söyledi.

Kestane ormanlarından üretilen kestane balının kıymetli bir bal olduğunu ve bölgede en çok Bozkurt'ta üretildiğini anlatan Sezer, "Kestane balı çiçek balı gibi çok yoğun üretilemiyor. Hem az hem kıymetlidir. Bölgede 200 ile 300 lira arasında satılmaktadır. Bozkurt'taki selde vadi tabanlarında bulunan arı kovanları ciddi anlamda zarar gördü, sele kapıldı." dedi.

Yaşanan felaketin büyüklüğüne işaret eden Sezer, "Sadece arı kovanları değil insanlar, arabalar, konteynerler suya kapılarak denize gittiler. Dolayısıyla bizim arı kovanlarımız da çok ciddi zarar gördü. Yüksek bölgelerdeki arı kovanları yağmur sularıyla etkilendiler, devrildiler ama vadi tabanındaki arı kovanları sele kapılarak bu bölgeden gitti." ifadelerini kullandı.

Sezer, ilçede bal üretim sezonu olan haziran ayında, yaklaşık 15 bin arı kovanı bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Üretimin ardından gezginci arıcılar buradan çıkıyorlar. Bölgemizde 8 bin 800 kayıtlı arı kovanı bulunuyor. Bunların 5 bin 500'ü kadarı sele kapılıp gitti, 3 bin 300 kadarı da yüksek köylerde olduğu için selden zarar görmediler. Arıların kovanlarıyla beraber sele kapılıp gitmesi, bu bölgedeki arıcılığa ciddi anlamda zarar verdi. Önümüzdeki yıl yerli arıcıların bu bölgede beklediğimiz kaliteli balları üretmeleri mümkün gözükmüyor. Arıcılarımızın ciddi anlamda desteklere ihtiyacı var. "