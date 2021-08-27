Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel felaketinin 16'ncı gününde çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açan selin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde, bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana özveriyle çalışıyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin getirdiklerinin ilçeden çıkarılması için uğraş verilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmalarının da sürdüğü ilçede ekipler, hava, kara ve denizden çalışmalarına devam ediyor.