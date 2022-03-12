Son dakika haberi | Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı kamerada: "Böyle bir şey yok yav, hiç korkmuyorlar yav" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı kamerada: "Böyle bir şey yok yav, hiç korkmuyorlar yav"

12.03.2022 12:21

Son dakika gelişmesine göre Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı kamerada: "Böyle bir şey yok yav, hiç korkmuyorlar yav" Adıyaman'da yol kenarında 3 adet bozkurt (gri kurt) gören tır şoförünün şaşkınlığı ve söylediği sözler gülümsetti.

Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı kamerada: "Böyle bir şey yok yav, hiç korkmuyorlar yav"

ADIYAMAN - Adıyaman'da yol kenarında 3 adet bozkurt (gri kurt) gören tır şoförünün şaşkınlığı ve söylediği sözler gülümsetti.

Genellikle gece görülen bozkurtları gündüz Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde gören tır şoförünün tepkisi izleyenleri gülümsetti. Kar yağdığı için avlanmak için yol kenarına kadar inen 3 adet bozkurt tır şoförü tarafından görüldü. Kurtları korkutmak için korna çalan tır şoförü, kurtların korkmadığını görünce yanındaki arkadaşına şaşkınlığını ifade etti.

"Gün ortasında kurt", "Hiç bizden korkmuyor yav", "Bu ne yav", "Böyle bir şey yok yav" gibi ifadeler kullanarak, gündüz vakti kurtların yol kenarına gelmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Tır şoförü ve yanındaki arkadaşı daha sonra kurtların bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Son dakika haberi | Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı kamerada: Böyle bir şey yok yav, hiç korkmuyorlar yav
Son dakika haberi | Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı kamerada: Böyle bir şey yok yav, hiç korkmuyorlar yav
Son dakika haberi | Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı kamerada: Böyle bir şey yok yav, hiç korkmuyorlar yav

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Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bozkurtları gören tır şoförünün şaşkınlığı kamerada: 'Böyle bir şey yok yav, hiç korkmuyorlar yav' - Son Dakika


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