Son dakika haberi: Bozüyük'te uyuşturucu operasyonları hız kesmiyor - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda E.G., G.E., S.Ş.ve C.R.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerden C.R.Ç.'in evinde ve diğer şüphelilerin üst aramalarında 5.73 gram skunk, 0.63 gram esrar, 0.34 gram metamfetamin, 2 adet uyarıcı, 1 adet bong ve 8.05 gram bonzai yapımında kullanılan yeşil renkli bitki parçacıkları ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. ve G.E. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli S.Ş. ve C.R.Ç. hakkında ise uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Bu 2 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uygun halde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - BİLECİK