Son dakika haberi... Bozüyük'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, C.R.Ş ve S.S, gözaltına alındı.

S.S'nin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, 11,7 gram esrar, 11,96 gram metamfetamin, 1,14 gram toz haline getirilmiş captagon ve bütün halde 1 captagon, 1,40 gram kenevir tohumu ve 3 bong (uyuşturucu kullanılmasında kullanılan alet) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından C.R.Ş, serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.