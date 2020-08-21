OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısında, hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarla 46 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı, Covid-19 vakalarında artışla toparlanmanın yavaşlamasıyla, Perşembe günü 45 dolara dönmüştü.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:04

Kaynak: DHA

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