Son dakika haberi... Brent petrol 63.55 dolara kadar indi - Son Dakika

Son dakika haberi... Brent petrol 63.55 dolara kadar indi

22.03.2021 09:39
Son dakika haberi... Brent petrol 63.55 dolara kadar indi, System.String[]

Son dakika haberleri: Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleriyle Brent petrol 63.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleriyle Brent petrol 63.55 dolara kadar indikten sonra, 64 dolar, 60 dolara kadar inen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 61 dolar sınırında işlem görüyor.

Yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle hafif gerileyen altının ons fiyatı da 1,730 - 1,740 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.53 düşüşle 64.02 dolar,Batı Teksas yüzde 0.59 düşüşle 60.99 dolar,altın yüzde 0.66 düşüşle 1,732.89 dolar,gümüş yüzde 2.51 düşüşle 25.56 dolar,bakır yüzde 0.76 artışla 9,066.00 dolar,platin yüzde 1.34 düşüşle 1,182.49 dolar,paladyum yüzde 0.23 düşüşle 2,630.38 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 443 liraya, çeyrek altın 738 liraya, Cumhuriyet altını da 2,940 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Tahvil faizindeki oynaklık, ons altın üzerinde de etkili olmaya devam ediyor" denildi. Altının ons fiyatının 1700 dolar üzerindeki hareketini korumayı sürdürdüğüne işaret edilen bültendi, "Ancak 1750-1755 dolar direnç alanının üzerine doğru hareketinde zorlanıyor. Altın bu dirençleri aşabilmesi için tahvildeki seyrin sakinleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Piyasada bu hareketlilik devam ettiği müddetçe altın üzerinde baskıda devam edebilir. Bugün için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek. Bunun yanında gün içinde tahvil faizindeki seyir de altının hareketi açısından önemli" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şöyle denildi: "Petrol fiyatları yeni haftaya sakin başladı ancak teknik anlamda çok güçlü değil. Geçtiğimiz hafta, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporu petrol için özellikle talebin toparlanmasının uzun süreceğini ifade etmesi, Avrupa'da İtalya ve Fransa'dan kapanma haberleri, aşı ile ilgili gelişmeler ve tahvil ve dolardaki oynaklığın etkisi, petrol fiyatlarını da baskılıyordu. Dolayısıyla sert satışlarla karşılamıştık. Brent petrol 61 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından toparlanmaya başladı. Bugün için ajandada Fed Başkanı Powell konuşması bulunuyor. Onun dışında piyasadaki gelişmeler ve petrole dair haberler takip edilebilir."Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Ortadoğu'da yaşanan siyasi gerilimler Brent Petrol'de baskı oluşturuyor. Meksika Devlet Başkanı Obrador'un petrol arzını günlük 2 milyon varile çıkaracağını söylemesi ve Asya piyasalarından gelen düşük talebin geçen hafta gelen satışlar üzerinde önemli etkisinin olduğu belirtiliyor. Hafta içinde ABD'de açıklanacak olan HamPetrol stokları Brent Petrol'ün seyri açısından önem arz ediyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Fed toplantısının ardından görülen yükseliş, Dolar Endeksi'nin güçlenmesiyle beraber suni kalırken tahvil getirilerinde yaşanan dalgalanmalar ons altında baskı oluşturmaya devam ediyor. Geçen haftayı yüzde 1.72 ile kapatan tahvil getirileri hafta içinde açıklanacak olan veriler doğrultusunda yukarı yönlü hareketini sürdürmesi bekleniyor. Ons altının yukarı yönlü hareketin oluştuğunun söylenebilmesi için dolar endeksinde gerileme ve tahvil getirilerindeki dalgalanmaların azalması gerekiyor."


Brent Petrol, Altın, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Brent petrol 63.55 dolara kadar indi - Son Dakika Ekonomi


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