Son dakika haberi... Brent petrol 63.55 dolara kadar indi

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleriyle Brent petrol 63.55 dolara kadar indikten sonra, 64 dolar, 60 dolara kadar inen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 61 dolar sınırında işlem görüyor.

Yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle hafif gerileyen altının ons fiyatı da 1,730 - 1,740 dolar aralığında yatay hareket ediyor.