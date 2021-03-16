Son dakika haberi | Brezilya'da Kovid-19 salgını döneminde dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Brezilya'da Kovid-19 salgını döneminde dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek

16.03.2021 05:59
Son dakika haberi | Brezilya'da Kovid-19 salgını döneminde dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek, System.String[]

Son dakika haberlerine göre BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen Brezilya'da, salgın başladığından beri dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek.

BUENOS Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen Brezilya'da, salgın başladığından beri dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'da yayın yapan Foco do Brasil'e yaptığı açıklamada, salgın döneminin üçüncü ve en uzun süreyle sağlık bakanlığı görevini yürüten Eduardo Pazuello'nun yerine bu görevi Brezilya Kardiyoloji Birliği Başkanı Marcelo Queiroga'nın üstleneceğini bildirdi.

Bolsonaro, Pazuello'nun görevini iyi bir şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Queiroga ile görüşmemiz çok iyi geçti, onu birkaç yıldır tanıyorum, yeni tanıştığım birisi değil. Bana göre, Pazuello'nun bugüne kadar yaptıklarını sürdürerek iyi bir iş çıkaracak tüm donanıma sahip." ifadelerini kullandı.

Queiroga'nın bakanlık görevinin gün içinde resmi gazetede yayımlanması ve birkaç hafta içinde resmi olarak görevi teslim alması bekleniyor.

Salgın döneminde göreve gelen dördüncü sağlık bakanı

Marcelo Queiroga, bakanlık görevini devralmasıyla, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından ülkede bir yıldan kısa bir süre içinde göreve gelen dördüncü sağlık bakanı olacak.

Eski Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, salgına karşı tutumu nedeniyle Bolsonaro ile anlaşamadığı için 16 Nisan 2020'de görevinden alınmış, onun yerine bakanlık görevine getirilen Nelson Teich de görevde bir ayını tamamlamadan 15 Mayıs 2020'de istifa etmişti.

Her iki bakan da Bolsonaro'nun salgının boyutunu küçümseyen ve karantina tedbirlerine karşı tavır alan tutumu nedeniyle devlet başkanı ile anlaşmazlığa düşmüştü.

Teich'in istifasıyla, önce vekaleten sağlık bakanlığı görevine getirilen Pazuello, 17 Eylül 2020'de resmi olarak sağlık bakanlığı görevini üstlenmişti.

Sağlık alanında deneyimi bulunmayan asker kökenli Pazuello, salgının en çok etkilediği ülkelerden Brezilya'da, bu dönemde en uzun süre görevde kalan sağlık bakanı olmuştu.

Son bir haftada günlük ortalama 1800 Kovid-19 kaynaklı ölümün ve 66 binden fazla yeni vakanın görüldüğü Brezilya, salgın nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede bugüne kadar 279 bin 286 kişinin ölümüne sebep olan virüs, 11 milyon 519 bin 609 kişide görüldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Brezilya, ABD'den sonra salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Brezilya'da Kovid-19 salgını döneminde dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek - Son Dakika


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