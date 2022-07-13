Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda 6 çete üyesi öldü.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Manguinhos Mahallesi'nde operasyon düzenleyen polis, çete üyeleriyle çatışmaya girdi.
Çatışmada, 6 çete üyesi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyon esnasında polislere ateş açılması sonucu çatışma çıktığı bildirildi.
Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Brezilya'da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 6 kişi öldü - Son Dakika