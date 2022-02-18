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Son dakika haberi... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sel felaketinden etkilenen bölgeyi ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sel felaketinden etkilenen bölgeyi ziyaret etti

18.02.2022 19:31
Son dakika haberi... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sel felaketinden etkilenen bölgeyi ziyaret etti

Son dakika haberleri... BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya ve Macaristan ziyareti dönüşünde Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen bölgeye ziyarette bulundu.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya ve Macaristan ziyareti dönüşünde Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen bölgeye ziyarette bulundu.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Bolsonaro, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgeyi helikopterle gezerek basına açıklamalarda bulundu.

Bolsonaro, "Yoğun bir yıkım gördüm, savaş meydanı gibi, çok üzücü. Ölü sayısını göz önüne aldığımızda bu büyük bir felaket. Ağlıyor ve tanrıdan tüm aileleri teselli etmesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

Felaketten etkilenenlerin yanında olduğunu vurgulayan Bolsonaro, "Tüm kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz ve bölge halkının acılarını hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.

Ölü sayısı 123'e çıktı

İtfaiye Departmanı, Petropolis'in yüksek kesimlerinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 123'e çıktığını duyurdu.

116 kişi için kayıp ihbarı yapılırken, bunlardan kaçının bulunup bulunmadığına dair net bilginin olmadığı belirtildi.

Bölgede dün tekrar başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle arama kurtarma çalışmaları durdurulmuştu.

Onlarca evin yıkıldığı felakette 705 kişinin sığınaklara yerleştirildiği açıklanmıştı.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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Brezilya, Rusya, Rio, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sel felaketinden etkilenen bölgeyi ziyaret etti - Son Dakika


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