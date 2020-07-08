Son dakika haberi: BtcTurk, yaklaşık 1 milyon kullanıcıya hizmet veriyor

Bitcoin ve kripto para alım satım platformu BtcTurk'ün Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, Türkiye'nin dijital ekonomisine, dinamizmine inandıklarını belirterek, "Ödenmiş sermayemizi 9 milyon TL'den 15 milyon TL'ye yükselttik. BtcTurk olarak, 81 ilde 1 milyona yaklaşan kullanıcıya hizmet veriyor, onların varlıklarının ve verilerinin güvenliğine hassasiyetle yaklaşıyoruz." dedi.

BtcTurk'ün 7'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen online toplantıda Bitcoin ve kripto para piyasaları ele alındı.

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, toplantıda yaptığı konuşmada, kripto paranın global ekosisteminde Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "BtcTurk olarak, 81 ilde 1 milyona yaklaşan kullanıcıya hizmet veriyor, onların varlıklarının ve verilerinin güvenliğine hassasiyetle yaklaşıyoruz. Yüzde 100 yerli bir kurum olarak milli sorumluluk bilinciyle kurulduğumuz günden bu yana sektöre ve işimize yatırım yapmayı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin geleceğine, dijital ekonomisine, dinamizmine olan inançları doğrultusunda ödenmiş sermayelerini 9 milyon TL'den 15 milyon TL'ye yükselttiklerini hatırlatan Güneri, şunları kaydetti:

"Şimdi de 7 kıtadaki kullanıcılara Bitcoin ve kripto para işlemlerini kolaylıkla ve güvenle yapabilmelerini sağlıyoruz. Türkiye'nin ilk, dünyanın 4'üncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu olarak 7 yıllık geçmişimiz ile sektöre ve ülkemize karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bu bilinçle, dünyada kripto kripto işlem yapan kullanıcıları Türkiye'ye varlıklarını taşımaya davet ediyoruz. Küresel pazarda yapacağımız bu rekabetin Türkiye'nin gücünü artırmasına da önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

Uluslararası standartlarda güvenlik ve alt yapı sunan bir platform olarak dünyaya açılmak bizi çok heyecanlandırıyor. Burada başarılı olacağımıza inancımız tam. Yurt dışından kullanıcılar platforma kolaylıkla üye olarak kripto kripto işlem yapabilecek. Diğer yandan ana pazarımız olan Türkiye'deki kullanıcılarımızın deneyimleri de bizim için çok kıymetli. Türkiye'deki kullanıcılarımız kripto kriptoda diledikleri kadar işlemi hiçbir ücret ödemeden yapabilmeye devam edecek."