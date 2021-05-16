Son dakika haberi... BTM girişimleri 4 yılda 300 milyon lira değerleme ile yatırım aldı - Son Dakika

Son dakika haberi... BTM girişimleri 4 yılda 300 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

16.05.2021 11:43
Son dakika haberi... BTM girişimleri 4 yılda 300 milyon lira değerleme ile yatırım aldı, System.String[]

Son dakika haberi... Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcileri, merkez kurulduğundan bu yana geçen 4 yılda 300 milyon liraya yakın değerleme ile yatırım aldı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcileri, merkez kurulduğundan bu yana geçen 4 yılda 300 milyon liraya yakın değerleme ile yatırım aldı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil hibrit girişimcilik merkezleri arasında verdiği çok fonksiyonlu hizmetlerle girişimcilik ekosisteminde rol model görevi üstlenen BTM, geçen 4 yılda 10 binden fazla başvuru aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, bu süreçte bünyesinde faaliyet gösteren 30 girişimin yatırımcı ile buluşmasını da sağladı. Bazı yatırımlar birden fazla yatırım alırken, 4 yılda 30 girişim için 300 milyon liraya yakın değerleme yapıldı ve toplam yatırım tutarı 100 milyon liraya yaklaştı.

Bu süreçte 18 yaşından 78 yaşına kadar uzanan geniş bir yelpazede 4 binden fazla girişimciye destek sağlayan BTM, kurulduğu günden bu yana sadece girişimcileri değil, aynı zamanda yatırımcıları, sivil toplum kuruluşlarını, reel sektör temsilcilerini, fon kuruluşlarını ve çok sayıda ekosistem aktörünü bünyesinde destekledi.

"Salgın girişimcilere yaradı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, BTM'nin son olarak Doha'da düzenlenen World Incubation Summit'te, dünyanın en saygın 700 girişimcilik merkezi arasından "Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Programı" olarak ödüllendirildiğini bildirdi.

Elbaşı, salgının damgasını vurduğu 2020'nin özellikle girişimcilik ekosistemi açısından önemli bir yıl olduğunu vurgulayarak, birçok sektörün darbe aldığı salgın sürecinde girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımların 2020 yılında zirveye ulaştığını kaydetti.

Elbaşı, "2020, Türkiye girişimcilik ekosisteminde şimdiye kadar girişimlere en fazla yatırımın yapıldığı yıl olarak tarihe geçerken, 2021 yılının sadece ilk 2 ayında yapılan yatırımlar, en çok yatırım yapılan yıl olan 2020'yi bile geride bıraktı. Türkiye, Peak Games ile başlayan 'unicorn', diğer adıyla 'Turcorn' furyasına 2021 yılında Getir ile daha da güçlü ve iddialı bir şekilde devam etti." ifadelerini kullandı.

BTM girişimlerinin de ekosistemdeki gelişmelere ayak uydurmasıyla önemli anlaşmalara imza attıklarını belirten Elbaşı, "Bu yılın ilk 4 ayında toplam 4 girişim, 33 milyon liradan fazla değerleme üzerinden yatırım aldı. Bu gelişme, 2021'in BTM için de verimli bir yıl olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın dönemde ülkeler arasındaki rekabetin en belirleyici unsurunun, ülkelerin girişimcilik ekosistemleri arasındaki rekabet olacağını vurgulayan Elbaşı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yatırım açısından önemli bir cazibe merkezi olması, ülkemizdeki startup'lara daha fazla yatırım yapılmasını teşvik edecektir. Stratejik hedefler doğrultusunda bu tür kurumlarla yürütülecek çalışmalar, startup kültürünün ve yatırımcılığının yaygınlaştırılmasının yanı sıra Türkiye'nin küresel bir girişimcilik merkezi haline getirilmesini sağlayacaktır. Önemli bir görev üstlenen BTM, şüphesiz bu anlamda da tüm girişimcilik ekosistemini kapsayıcı nitelikteki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

Girişimcilik, Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... BTM girişimleri 4 yılda 300 milyon lira değerleme ile yatırım aldı - Son Dakika Ekonomi


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