Son dakika haberi | BTSO'nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberi | BTSO'nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı

Son dakika gündem haberi... Bursa'da BTSO'nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı.

Son dakika haberi | BTSO'nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı, System.String[]

Bursa'da BTSO'nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BTSO'nun kentin eğitim hayatına destek veren en önemli kurumlardan birisi olduğunu söyledi. BTSO yöneticileriyle ile sık sık bir araya geldiklerini kaydeden Dülger, mesleki eğitim alanındaki önemli bir başarının da altını çizdi. BTSO'nun mesleki eğitim konusunda aldığı sorumluluk ile birlikte okullara olan ilginin bu yıl önemli bir oranda arttığını vurgulayan Dülger, "Geçtiğimiz yıl meslek liseleri 1. sınıflarına 12 bin civarında öğrenci kaydı olmuştu. Bu sene 20 bini aştık. Yaşanan bu artış hakikaten takdire ve kayda değer. Bu başarıda BTSO'nun ciddi bir payı var. Birlikte BEBKA destekli projeler ve tercih dönemlerinde okul tanıtımları yaptık. 17 okulumuzu birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dülger, Bursa'da özel öğretimle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Kentimizde 592 okulumuz, 557 kurum ve 53 yurdumuz var. Toplam bin 202 kurumumuz Bursa'da yer alıyor. Yüzde 30'unu özel okullar oluşturuyor. Toplam öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerimizin yüzde 11,5'i özel okullarda eğitim alıyor. Özel okullarda öğrenci sayısı 53 bin 975'tir."

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız ise, özel eğitim kurumu temsilcileriyle fiziki bir toplantıyı pandemi sonrasında yapmayı istediklerini belirterek, "İnşallah en kısa sürede bir araya geleceğiz. Bakanlık olarak özel eğitim kurumlarının mevcut sorunların çözülmesini istiyoruz. Özel eğitimde 30 binin üzerinde kurumun sorumlusu olarak sizin huzurunuzdayız. Her kurum güzide ve kıymetlidir. Özel eğitim kurumlarımız her zaman kamuya destek olmuştur. Sektörümüzün sorunlarının takipçisiyiz. Her öneri ve talep bizim için kıymetlidir" dedi.

BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, salgın sebebiyle özel eğitim kurumlarının ekonomik olarak yıprandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Okullar 6 aydır kapalı. Ciddi bir şekilde sıkıntılarımız devam ediyor. Bütün ara sınıflar ve okullar açılırsa bu zorlu süreçten ciddi bir şekilde kurtulmuş olacağız. Ne yazık ki dünyada hala salgın devam ediyor. Bizler inanıyoruz ki bu sorunu da eğitimle aşacağız. Temennimiz bütün ara sınıflarla birlikte bütün okulların açılması." - BURSA

Son dakika haberi | BTSO'nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Sabahattin Dülger, Atama, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BTSO'nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı         
22:15
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi         
20:41
Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti         
19:05
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi         
18:09
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 22:27:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | BTSO'nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei