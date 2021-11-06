Üye Girişi
Son dakika haberi! 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti - Son Dakika

Son dakika haberi! 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti

06.11.2021 10:17
Son dakika haberi! 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'da iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye (47) 'İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak' diyen Ayşe D. (45), kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti.

ANTALYA'da iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Barış D.'ye (47) 'İntihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak' diyen Ayşe D. (45), kendisini kilitlediği banyoda tabancayla göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Ayşe D. tedaviye alınırken, göğsünden giren kurşun ise sırtından çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. 2017 yılında evlenen Ayşe D. (45) ile Barış D. (47), bir süre önce boşanma kararı aldı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık devam eden çiftten Barış D., dün akşam saatlerinde eve geldiğinde eşini yatak odasında, kıyafetleri dağınık bir şekilde buldu. Eşiyle konuşmaya çalışan Barış D.'ye, Ayşe D., kendisiyle barışmak istediğini söyledi. İddiaya göre, Barış D. barışmayı reddedince Ayşe D., 'Odadan çık kıyafet alacağım' diyerek yalnız kaldı. Bu sırada evde bulunan ruhsatsız tabancayı alan Ayşe D. kendisini banyoya kilitledi. 'Ben intihar edeceğim. Bu evden ölüm çıkacak' diyen Ayşe D., elindeki tabancayı göğsüne tutarak bir el ateş etti.

Banyonun kapısını kırıp içeri girdiğinde eşini kanlar içinde gören Barış D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe D.'yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Ayşe D.'nin yapılan müdahalede kurşunun göğsünden girerek sırtından çıktığı anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe D.'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerine giden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Barış D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi! 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti
Son dakika haberi! 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anına ilişkin çarpıcı yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum 09:57 Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anına ilişkin çarpıcı yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı 09:26 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına karına kar kattı Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi 09:21 Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi
İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor 09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar 09:13 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret 00:34 Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim 23:53 İşkence itiraflarından sonra ilk kez konuştu! MİT eski yetkilisi Eymür: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı 22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı

Son Dakika Haberleri
09:58 CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi
09:20 Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi
09:19 Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi
09:17 İcra ve İflas Kanunu TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi tarih oluyor
09:16 Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi
09:14 Şehit yakınına ettiği küfür sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden arka arkaya tepki geldi
09:12 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 3 bakanlık ile 2 kuruma önemli atamalar
09:11 İstanbul'a çöken sisi etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü, feribot seferleri iptal edildi
09:09 Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi
00:58 Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti'den istifa edeceği iddia edildi
CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi CNN Teknik Müdürü'nün gizli kamera görüntüleri ifşa oldu: Koronadan sonra yeni hedefimiz iklim krizi         
09:59
Anadolu'da bu hikaye anlatılınca hemen konu kapatılıyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Anadolu'da bu hikaye anlatılınca hemen konu kapatılıyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
09:52
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı         
09:25
Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi Şehit yakınına küfrettiğini kabul etti! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, herkesten özür diledi         
09:19
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti Yaralamadan gözaltına alınan şüpheli, PKK mensubu çıktı! 2 askerimizi şehit edip, bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti         
00:09
Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Gümren, Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi         
22:31
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı         
21:55
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu!         
17:18
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor Burcu Esmersoy'un Sarı-Kırmızılı pozlarına beğeni yağıyor         
12:11
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 10:20:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! 'Bu evden ölüm çıkacak' deyip göğsüne ateş etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement