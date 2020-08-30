Son dakika haberi! Bu yoldan geçene su bedava - Son Dakika

Bursa'da esnaf bir araya geldi, mahalleliye bedava su dağıttı. Bedava su dağıtıldığını gören bazı vatandaşlar tedirginlik yaşarken bazıları ise parasını vermek istedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesinde bir grup esnaf sosyal yardım amacıyla bir araya geldi. Sıcak yaz günlerinde insanlara yardımcı olabilmek için düşünmeye başlayan esnaf, stadyum yolu üzerinde olan ve aynı zamanda günde binlerce insanın yürüyerek geçtiği bir noktada bedava su dağıtmaya başladı. Kendi aralarında para toplayarak su dolabını dolduran esnaflar, suları bedavaya dağıtıyor. Sıcak yaz günlerinde bunalan vatandaşların bir nebze serinleyebilmeleri için böyle bir şey proje yapılırken, çoğu insan böyle bir projeyi görmedikleri için şaşırıyor. Bazı vatandaşlar durumdan şüphelenip suların son kullanma tarihine bakarken, bazıları ise yinede parasını vermeye çalışıyor.

Esnaflarla bir araya gelerek haftada bir su dolabını doldurduklarını söyleyen işletmeci İbrahim Tek, "Buradaki esnaf arkadaşlarımızla böyle bir sosyal proje yapmak istedik. Sıcak yaz günlerinde insanların serinleyebilmelerini sağlamak. İnsanlar ilk başta dolabın üzerindeki yazıyı gördüklerinde şaşırıyorlar. Suların son kullanma tarihine bakanda var, inanmayıp parasını vermek isteyende" diye konuştu.

(İHA)