İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki iki kişinin üst aramasında, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan Projesi'ne bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki A.G. ve M.K'nin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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