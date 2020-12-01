Araçtaki A.G. ve M.K'nin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.

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Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz