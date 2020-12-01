Son dakika haberi | Buca'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Buca'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

01.12.2020 20:59
Son dakika haberi | Buca'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki iki kişinin üst aramasında, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki iki kişinin üst aramasında, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan Projesi'ne bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki A.G. ve M.K'nin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ile 23 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Ruhsatsız Tabanca, Polis, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Buca'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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