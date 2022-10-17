BURDUR'un Bucak ilçesinde H.G., direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille dereye uçtu. azada sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.
Turba yolunda meydana gelen kazada H.G. yönetimindeki 15 EK 758 plakalı otomobil, Bucak'tan Antalya yönüne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çubukiçi deresi korkuluklarını kırarak dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü H.G ve yanındaki H.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | BUCAK'TA OTOMOBİL DEREYE UÇTU 2 YARALI - Son Dakika