Son dakika haberi... Bulancak Kaymakamı Tuna, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, fındık hasadında çalışan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarıyla bir araya geldi.

Tuna ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, aileleri bahçede fındık toplayan çocuklar için Güzelyalı İlkokulu'nda gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikleri inceledi. Tuna, burada sohbet ettiği çocuklara hediyeler dağıttı.

Kaymakam Tuna, yaptığı açıklamada, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesine dikkati çekerek, "Güzelyalı İlkokulu'nda devam eden eğitim çalışmalarına katılan çocuklarımızı ziyaret ettik ve günün hatırası olarak çam sakızı çoban armağanı diyerek hediyeleştik. Hassasiyet ve çabaları için eğitimcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.