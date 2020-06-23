Muş'un Bulanık ilçesinde girişimci Metin Sönmez, ilçede kurduğu tesiste gönde 72 bin karton bardak üreterek çevre illere pazarlıyor.

Sönmez, yaptığı açıklamada, tesisin ayda 2 milyon bardak üretim kapasitesine sahip olduğunu, bunu 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Ürettikleri karton bardakları Muş, Erzurum, Bitlis, Ağrı ve Van'a pazarladıklarını anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Hedefimiz tüm bölgedeki il ve ilçelerin pazarına girmektir. İlçemizde önceden karton bardak satan esnafımız vardı. Onlar dışarıdan aldıkları bardakları burada satışa sunuyordu. Biz talepleri değerlendirerek yaklaşık 6 yıl önce kendi makinelerimizi getirerek bu işi yapmaya karar verdik. Tesisimizde günde 72 bin karton bardak üretiyoruz. Talep arttığı için kapasitemizi artırmayı ve ilçemizde istihdam oluşturmayı düşünüyoruz."