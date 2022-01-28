Son dakika haberi... Bulgar modelin estetik davasında kuaför kardeşler 'iftira' dedi - Son Dakika

Bulgar model Tatyana Toleva'nın 'örümcek ağı' estetiği yaptırdığı esnada yüzünde deformasyon oluşmasına neden oldukları öne sürülen kuaför kardeşler, yargılandıkları davada, kendilerine iftira atıldığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Ablasını ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Bulgar model Tatyana Toleva'nın (36) 'örümcek ağı' estetiği yaptırdığı esnada yüzünde deformasyon oluşmasına neden oldukları öne sürülen kuaför kardeşler Davut İ. ile Melahat İ.'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Melahat İ. ile Davut İ. ve avukatları hazır bulundu. Müşteki Toleva ile avukatı ise duruşmaya katılmadı.

"Bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz"

Savunmasında 25 yıldır kuaför salonu işlettiğini söyleyen tutuksuz sanık Davut İ., "Daha önce benzer bir sıkıntı hiç yaşamadık. Bu bayan neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Sanırım ablasının bizim tarafta benzer bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlamada bulunduğunu düşünüyorum. Müştekinin bizim kuaföre gelip gelmediğini bilmem çünkü bizim çok fazla yabancı müşterimiz vardır. Ancak şunu söyleyebilirim bizim iş yerimizde kesinlikle 'örümcek ağı' denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ve diğer kuaförlük işleri ile ilgilidir" ifadelerini kullandı.

"İftira attığını düşünüyorum"

Duruşmadaki savunmasında emekli hemşire olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Melahat İ. ise savunmasında, "Emekli olduktan sonra çocuklar da okuduğu için ek işe ihtiyacım vardı. Daha önceden, cilt bakımına ilişkin almış olduğum sertifikam vardı. Kardeşimin iş yerinin 3'üncü katını tutup cilt bakımı ve solaryum hizmeti vermeye başladım. Cilt bakımı dışında hiç bir şey yapmadım. Müştekinin bahsettiği 'örümcek ağını' hiç yapmadım. Müştekiyi de hatırlamıyorum. İftira attığını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Davut İ.'nin bilgisi ve iştiraki dahilinde, diğer sanık Melahat İ.'nin, tıbbi müdahaleyle müşteki Toleva'nın yüzüne, 6 bin lira karşılığında örümcek ağı operasyonu yaptığı ancak işlemin başarılı olmadığı kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin 'taksirle yaralama' ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25'inci maddesinde düzenlenen 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL