Son dakika haberi: Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar 100. gününe girdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar 100. gününe girdi

17.10.2020 00:39
Son dakika haberi: Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar 100. gününe girdi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov hükümetinin ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifası talebiyle süren halk protestolarının 100. gününde, başkent Sofya'da kalabalık miting ve yürüyüş düzenlendi.

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov hükümetinin ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifası talebiyle süren halk protestolarının 100. gününde, başkent Sofya'da kalabalık miting ve yürüyüş düzenlendi.

Siyasi profili olmayan ve sosyal medya üzerinden organize olan binlerce gösterici, Sofya'nın merkezinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ve başbakanlık binaları arasındaki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.

Sağanak yağışın altında meydanı doldurarak, "İstifa" ve "Mafya" sloganları atan göstericilerin katıldığı mitingde, Avrupa Parlamentosundan bazı milletvekilleri de konuşma yaptı.

Hollanda'dan milletvekili Paul Tang, Avrupa Parlamentosunun Bulgar halkının haklı protestolarına destek verdiğine işaret ederek, "İktidardakilerin yolsuzlukları vatandaşların özgürlük içinde yaşayıp kendi ideallerini gerçekleştirmelerini engelliyor." dedi.

Tang, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin Avrupa Birliği (AB) fonlarından gelen paraların "oligarşi ve rüşvetçi politikacıların ceplerine gitmesine engel olduğunu" ifade etti.

Rüşvet meselesinin Avrupa'nın genel bir sorunu olduğunu belirten İvan Sançiç de "Umarım, aynı sorunları yaşayan Hırvatistan halkı sizlerden ilham alarak, aynı mücadeleyi verir." diye konuştu.

Mitinge Romanya'dan canlı bağlantıyla katılan milletvekili Ramona Strugariul, "Devletin en büyük gücü halktır. Her biriniz, ülkenizin kaderini belirleyebilir. Romanya'da bu yöndeki çabalarımız 2 yılımızı aldı ancak bir başarı elde ettik. Sizlere de başarılar diliyorum. Sahip olduğunuz güç ve samimiyetinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından göstericiler başkentin merkezine yürüyerek, Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) binası önünde gösteri yaptı. BNT'nin "hükümet yanlısı olduğunu" ve "halkın sesine kulak vermediğini" iddia eden göstericiler, burada güvenlik önlemi alan yüzlerce polis ve jandarmaya "Hainler" diyerek tepki gösterdi.

Yumurta, şişe ve taş atan göstericiler, televizyonun giriş katındaki camları kırdıktan sonra dağıldı.

Bulgaristan, Cumhuriyet, Başbakan, Sofya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar 100. gününe girdi - Son Dakika

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