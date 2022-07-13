Son dakika haberi! Burak Erbay: İlk Yangın Çıktığında Etkin Müdahale Yapamadık ve Maalesef Binlerce Hektar Alanımız Yanıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! Burak Erbay: İlk Yangın Çıktığında Etkin Müdahale Yapamadık ve Maalesef Binlerce Hektar Alanımız Yanıyor

13.07.2022 19:29

Bir son dakika haberine göre CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangına zamanında ve etkin müdahale edilemediğini öne sürdü. Erbay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, “İlk yangın çıktığında etkin müdahale yapamadık, hızlı müdahale edemedik ve maalesef binlerce hektar alanımız yanıyor” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangına zamanında ve etkin müdahale edilemediğini öne sürdü. Erbay, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "İlk yangın çıktığında etkin müdahale yapamadık, hızlı müdahale edemedik ve maalesef binlerce hektar alanımız yanıyor" dedi.

Datça'nın Mesudiye mahallesinde bugün orman yangını çıktı. Burak Erbay, yangın bölgesinde akşam saatlerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün, 13 Temmuz Çarşamba. Datça Mesudiye'deyiz. Maalesef gündüz 13: 00 gibi başlayan yangın, şu anda saat 18: 00 civarı ve çok farklı koldan her yere yayılmış durumda. Rüzgar çok şiddetli. Aşağı taraf Mesudiye, tamamen duman altında ve anında, hızlı, etkin müdahale yapılamadığı için çok farklı yerlerden yayılmış durumda yangın. Acil bir şekilde müdahale edilmesi lazım, havan ve karadan. Eğer bu şekilde rüzgarla devam ederse bu yangın bu gece de devam edecek. Ama maalesef yine başaramadık. Yine beceremedik. İlk yangın çıktığında etkin müdahale yapamadık, hızlı müdahale edemedik ve maalesef binlerce hektar alanımız yanıyor. Şu anda aşağı tarafta Mesudiye, hiç gözükmüyor. Bir an önce ek takviye hava kuvvetlerinin ve deniz, karadan her yerden müdahale edilmesi lazım. Takviyeye ihtiyaç var. Türk Hava Kurumu'nun uçakları var, birkaç helikopter var ama 6-7 saattir maalesef söndürülemedi. İş makineleri yukarıda çalışıyor ama Mesudiye tamamen duman altında, gözükmüyor şu anda. İnşallah herhangi bir kaza, yaralanma olmadan bu yangın söner ve bir an önce kontrol altına alınır. Temenni ediyoruz ama rüzgar çok şiddetli. Yangın, yoğun bir şekilde devam ediyor şu anda."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Erbay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Burak Erbay: İlk Yangın Çıktığında Etkin Müdahale Yapamadık ve Maalesef Binlerce Hektar Alanımız Yanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Burak Erbay: İlk Yangın Çıktığında Etkin Müdahale Yapamadık ve Maalesef Binlerce Hektar Alanımız Yanıyor - Son Dakika
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