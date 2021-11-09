Üye Girişi
Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu - Son Dakika

Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu

09.11.2021 18:26
Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu

Altınordu'nun 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer oldu.

Altınordu'nun 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer oldu. Ocak ayında 18 yaşına girecek Burak İnce, Almanya ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bundesliga ekiplerinden Armina Bielefeld, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Ümit Milli futbolcu Burak İnce'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Alman Kulübü ve Altınordu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Bielefeld Kulübü, Burak İnce ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arabi: "Burak İnce, Avrupa'dan birçok teklife rağmen gelişimi için Armina Bielefeld'i tercih etti"

Armina Bielefeld Kulübü CEO'su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada "Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce'yi kadromuza kattık. Ocak 2022 sonundan sonra Burak İnce 18 yaşına girecek ve Bielefeld'e transferi resmen gerçekleşecek. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık. Burak İnce, Avrupa'dan birçok teklife rağmen gelişimi için Armina Bielefeld'i tercih etti. Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk futboluna ve Avrupa Futbolu'na birçok yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi" dedi.

Samir Arabi, Altınordu Kulübüne de uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Burak İnce: "Bundesliga benim her zaman hayalimdi"

Armina Bielefeld'e transferi gerçekleşen Burak İnce de yaptığı ilk açıklamada, "Arminia Bielefeld'e transfer olduğum için çok mutluyum. Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim" ifadelerini kullandı.

Altınordu'dan Burak İnce'ye başarı dileği

Altınordu Futbol Kulübü de Öz Kaynak Sistemi'nden yetiştirdiği Burak İnce'ye başarı dileğinde bulundu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Öz Kaynak Sistemimizden yetişen Burak İnce, Arminia Bielefeld'e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Öte yandan Burak İnce, 2018 yılında Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a transferinin ardından Altınordu'dan Bundesliga'ya transfer olan ikinci futbolcu oldu.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu
Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu
Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu

Bundesliga, Altınordu, Arminia, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı 18:24 Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde 18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor 17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler 17:36 Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var 17:19 Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi

Son Dakika Haberleri
18:24 Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler
18:23 Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı
18:05 Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı
18:02 Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmak istiyor! Yönetim ne yapacağını bilemez halde
17:53 Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:36 Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi
17:18 Son Dakika: Malatya'da tadilat yapılan 2 katlı bir binada göçük! Enkaz altında kalan insanlar var
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı Nefes almakta zorluk çeken Ivana Sert'in Covid testi pozitif çıktı         
18:05
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız         
17:38
Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi Malatya'da çöken bina ile ilgili feci iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi         
17:32
Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!         
17:12
Eda Ece, sosyal medya hesabından Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı         
16:10
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı! Türkiye'nin olası operasyonu teröristleri köşeye sıkıştırdı!         
07:43
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 18:46:54. #1.12#
SON DAKİKA: Burak İnce, Bundesliga'ya transfer oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement