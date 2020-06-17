Son dakika haberi | Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret
Son dakika habere göre Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, 'Kardeşim' notunu ekledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:11 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret - Son Dakika Spor
Son Dakika Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı