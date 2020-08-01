Son dakika haberi! Burak Yılmaz, Lille'e imzayı attı - Son Dakika

Son dakika haberi! Burak Yılmaz, Lille'e imzayı attı

Son dakika spor haberine göre Tecrübeli futbolcu: Yusuf ve Zeki bana çok güzel bilgiler verdiler.

Son dakika haberi! Burak Yılmaz, Lille'e imzayı attı, System.String[]

Tecrübeli futbolcu: Yusuf ve Zeki bana çok güzel bilgiler verdiler. Onlar kararımda çok etkili oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Burak Yılmaz; Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Lille'in kadrosuna kattığı 3'üncü Türk oyuncu oldu.

Tecrübeli futbolcu, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz, transfer olmadan önce Yusuf ve Zeki ile konuştuğunu ve kendisine çok güzel bilgiler verdiğini söyledi.

Milli futbolcu şunları söyledi: "Lille Kulübü'ne, sportif direktör Luis Campos'a ve yöneticilere bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca çok büyük ve baskı altındaki kulüplerde forma giydim. Ancak bu baskı bana iyi geliyor. Kulübün bana güveni de açıkçası bende bir baskı yaratıyor.Yaklaşık 20 gün önce sportif direktör Luis Campos menajerlerimle görüştü. Daha sonra İstanbul'da kendisiyle bir araya geldik. O görüşmeden sonra da kararımı verdim. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum."Fransa'ya gelmeden önce Yusuf ve Zeki ile görüştüğünü belirten Burak Yılmaz, "Yusuf ve Zeki'yi aradım. Sağolsunlar bana çok güzel bilgiler verdiler. Onların buraya gelip sahiplenmesi, mutlu olmaları, kararımda çok etkili oldu. Kulübümüzün onları transfer ederek ne kadar doğru bir tercih yaptığını da görmüş oldum. Lille'de evlerinde hissettiklerini ve beni bu eve davet ettiklerini fark ettim" şeklinde konuştu.

İmza töreninde Zeki Çelik'e de teşekkür eden tecrübeli golcü, "Zeki Çelik'e de herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Milli takımda onun kaptanıyım. Ülkemde saygı ortamı çok daha fazladır. Kendisi direkt bana 'Ağabey lütfen forma hakkında endişelenme, 17 numara senindir, gönlümden veriyorum' dedi" ifadelerini kullandı.


Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 03:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Burak Yılmaz, Lille'e imzayı attı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz Galatasaray, Maicon'u 1 milyon 430 bin euroya El-Nassr'a sattı Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor 22 yıldır eşinden şiddet gören çaresiz kadın: Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor Adana'da bayram günü katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da tedbirlere uymayan çocuklar: Koronavirüs hiç umurumuzda değil
Eminönü havadan görüntülendi! Vatandaşlar yine sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Eminönü havadan görüntülendi! Vatandaşlar yine sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
16:54
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü         
16:50
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi         
16:39
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı         
16:19
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı         
16:03
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı         
15:48
Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü         
14:50
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu         
14:31
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı         
14:15
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım         
14:09
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile'ye akın etti         
13:58
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu         
13:16
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti         
12:18
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor         
12:08
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı         
12:04
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor         
12:01
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı         
11:41
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı         
11:23
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor         
10:43
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor         
10:32
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak         
10:18
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor         
10:03
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi         
10:01
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı         
09:46
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı         
09:32
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum         
09:15
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz         
09:07
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi         
08:50
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim 100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim         
08:34
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş         
00:17
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2020 21:58:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Burak Yılmaz, Lille'e imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei