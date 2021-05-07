Fransa Ligue 1'in 36'ncı haftasında Lille , deplasmanda Lens'i 3-0 mağlup ederek puanını 79'a yükseltti ve bitime 2 hafta kala liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligue 1'in 36'ncı haftasında Lens, Lille'i konuk etti. 2'nci dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan David'e Fofana'nın yaptığı faul sonucu Lille penaltı kazandı. 4'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. Ev sahibi ekipte Michelin, 35'inci dakikada Zeki Çelik'e yaptığı faulün ardından 2'nci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 40'ıncı dakikada milli oyuncu Burak Yılmaz, yaklaşık 30 metreden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Lille 2-0 öne geçti. İlk yarı Lille'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Lille, 60'ıncı dakikada Jonathan David'in attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Lille, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Lille'de Burak Yılmaz 75'inci dakikada yerini milli oyuncu Yusuf Yazıcı'ya bırakırken, Zeki Çelik de 75 dakika sahada kaldı.

BURAK YILMAZ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fransa Ligue 1'de çıktığı 25 maçta 13 gol 5 asist yapan Burak Yılmaz, Lens deplasmanında da 2 gol atarak gol sayısını 15'e yükseltti.

- İstanbul