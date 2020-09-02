Son dakika haberi: BURDUR Bucak'ta orman yangını - Son Dakika

Bucak'ta orman yangını

Burdur'un Bucak ilçesindeki çöplükte başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Bucak ilçesine bağlı Kumluburun Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında çöplükte başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına, 3 helikopterin yanı sıra, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Şu ana kadar 2 dekar ormanlık alanın yandığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.