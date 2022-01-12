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Son dakika haberi... Burdur'da 3 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Burdur'da 3 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

12.01.2022 22:55
Son dakika haberi... Burdur'da 3 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın evde ölü bulunmasına ilişkin annesi ve dayısı gözaltına alındı.

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın evde ölü bulunmasına ilişkin annesi ve dayısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Kader Karadeniz, sabah kızı Ayşenur uyanmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kazık'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, anne Kader Karadeniz ile dayı Hızır Ç'yi gözaltına aldı.

Hızır Ç'nin ifadesinde, gece Ayşenur'un ses çıkararak gürültü yaptığını, susturmak için çocuğa tekme attığını, tekmenin neresine geldiğini bilmediğini söylediği iddia edildi.

Anne Karadeniz'in de kardeşinin hareketinden haberi olmadığını ifade ettiği kaydedildi.

"Diğer torunumu bize versinler"

Ayşenur'un Konya'nın Akşehir ilçesinden gelen babaannesi Kader Tuğla da adliyenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Erdi Karakiraz'ın, Kader Karadeniz ile dini nikahla evlendiğini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti.

Kader Karadeniz'in ailesinin çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Çocukları ayağından bağlıyorlardı, banyoya, bodruma kilitliyorlardı. Diğer torunumu bize versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı o var. Geride kalan çocuğuyla avunsun." dedi.

Karadeniz'in 4 yaşındaki erkek çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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112 Acil Çağrı, Karadeniz, Otopsi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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