Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu - Son Dakika

Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini tüfekle rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine tüfekle gelen O.B, boşanma aşamasında olan ve ailesinin yanında kalan eşi S.B'yi rehin aldı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine çağırılan müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen O.B, tüfeği ve eşini bıraktı.

Ambulansla hastaneye götürülen O.B. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.