Üye Girişi
Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu

11.02.2022 13:53

Son dakika haberler: Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini tüfekle rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Burdur'da boşanma aşamasındaki eşini tüfekle rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine tüfekle gelen O.B, boşanma aşamasında olan ve ailesinin yanında kalan eşi S.B'yi rehin aldı.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine çağırılan müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen O.B, tüfeği ve eşini bıraktı.

Ambulansla hastaneye götürülen O.B. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu
Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu
Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu
Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu

YORUMLAR
500

Burdur, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:23 FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca fotoğraf paylaştı
14:22 Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi
14:15 Aziz bu akşam neler olacak? Halı atölyesi satılıyor mu?
13:53 Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada
13:48 Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!
13:42 Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin
13:31 Haydar Dümen'in 91 yıllık hayat hikayesi!
13:24 Fiyatlar artık e-Devlet üzerinden şikayet edilebilecek!
13:09 2 hırsız dana çalmaya çalıştı! Danalar daha akıllı çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 14:33:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Eşini tüfekle rehin alan kişi polise teslim oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement