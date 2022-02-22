Son dakika haberi: Burdur'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda aralarında ByLock kullanıcıları da olan 2 sivil, 1 avukat, 3 askeri personel gözaltına alındı.
Denizli'de gözaltına alınan ve Burdur'a getirilen sivillerden Ö.G.'nin örgütün eğitim yapılanmasından sorumlu, aranma kaydı bulunan "mahrem imam" olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakırken Ö.G sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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