Son dakika haberi | Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

03.10.2022 13:28
Son dakika haberi | Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberleri: Burdur-Antalya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bucak ilçesi Burdur-Antalya Karayolu üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinde giden Şeref Seçer yönetimindeki 15 ABV 541 plakalı otomobil ile Şeref Dikmen yönetimindeki 15 ED 365 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla attı. Kazada, sürücü Şeref Seçer ve aynı araçta bulunan Kezban Seçer, Seray Seçer, Ayşe Seçer yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı. - BURDUR

YORUMLAR
500
Antalya ekonomi haberleri | Antalya'da Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı açıldı Antalya ekonomi haberleri | Antalya'da Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı açıldı Antalya-Nürnberg Kardeş Şehir İlişkilerinin 25. Yılını Kutluyor Antalya-Nürnberg Kardeş Şehir İlişkilerinin 25. Yılını Kutluyor Antalya Barosundan avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüphelinin serbest bırakılmasına tepki Antalya Barosundan avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüphelinin serbest bırakılmasına tepki
Kaynak: İHA

Antalya, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 15:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement