Burdur'da kaza; aydınlatma direğine çarptı, 1'i bebek 3 yaralı

Burdur'da hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Kurna rampalarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya istikametine gitmekte olan Osman Gün (29) yönetimindeki 15 SA 229 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklenerek refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak, durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle polis sevk edildi. Kazada sürücü Osman Gün, eşi Sevgi Gün ile 1 yaşındaki bebekleri yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.