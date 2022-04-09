Son dakika haberi | Burdur'da koca dehşeti: Karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Burdur'da koca dehşeti: Karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

09.04.2022 00:28
Son dakika haberi | Burdur'da koca dehşeti: Karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Son dakika haberine göre Burdur'da dönerci dükkanı işleten kadın hakkında uzaklaştırma aldığı eşi tarafından av tüfeğiyle işyerinde vurularak öldürüldü.

Burdur'da dönerci dükkanı işleten kadın hakkında uzaklaştırma aldığı eşi tarafından av tüfeğiyle işyerinde vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dönercilik yapan Nurcan Seçer (35), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile başından ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesinde kaldırılan Nurcan Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Serhan Seçer, Gazi Caddesi'nde babasının işlettiği dönerci dükkanına da zarar verdikten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Serhan Seçer'in birlikte dönercilik yaptığı eşi Nurcan Seçer ile bir süredir ayrı yaşadığı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri döner dükkanında inceleme yaptı. Dükkanda çalışan kadın ise fenalık geçirdi. - BURDUR

Son dakika haberi | Burdur'da koca dehşeti: Karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son dakika haberi | Burdur'da koca dehşeti: Karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son dakika haberi | Burdur'da koca dehşeti: Karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son dakika haberi | Burdur'da koca dehşeti: Karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

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Atatürk Caddesi, Burdur, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Burdur'da koca dehşeti: Karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü - Son Dakika


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