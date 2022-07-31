Son dakika haberi... Burdur yangınında ekiplerin gece mesaisi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Burdur yangınında ekiplerin gece mesaisi

31.07.2022 20:14

Son dakika haberi... Burdur yangınında ekiplerin gece mesaisi Alevler söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak isteyen ekiplerin canla başla çalışması gece saatlerinde de devam etti.

Burdur yangınında ekiplerin gece mesaisi

Alevler söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak isteyen ekiplerin canla başla çalışması gece saatlerinde de devam etti.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sıralarında Bucak'ın Özkaraseki Mahallesi mevkiinde bilinmeyen nedenle çıktı. Bucak, Burdur ve Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi. Yangına 16 helikopter, 10 uçak, 61 araç, 766 personel, 3 iş makinesi müdahale ediyor. Bölgeye Antalya ve Isparta'dan da yardımcı ekip sevk edildi.

Ekiplerin hummalı çalışması ile yangında alevler akşam saatlerinde söndürüldü. Yangını kontrol altına almak isteyen ekiplerin canla başla çalışması gece saatlerinde de devam etti.

Öte yandan yangın alanında Karacaören Barajından tankerler ilke getirilen su, arazözlere aktarıldı.

Yangının kontrol altına alındığı ile ilgili bir bilgi ise paylaşılmadı.

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Kaynak: İHA

Isparta, Burdur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Burdur yangınında ekiplerin gece mesaisi - Son Dakika

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