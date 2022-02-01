Üye Girişi
Son dakika: Trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı - Son Dakika

Son dakika: Trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı

01.02.2022 13:53

Edinilen son dakika haberine göre Burdur'da yoğun kar yağışında kara saplanan otomobili trafik polisi kurtardı.

Burdur'da yoğun kar yağışında kara saplanan otomobili trafik polisi kurtardı.

Antalya-Burdur kara yolu Erenardıç mevkisinde bir otomobil, yoldan çıkarak yol kenarında biriken kara saplandı. O sırada güzergahta görevli Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekibi sürücünün yardımına koştu.

Trafik polisi, otomobili iterek kara yoluna girmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız." notuyla paylaşılan görüntü, ilgi gördü.

Son dakika: Trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı
Son dakika: Trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı
Son dakika: Trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı

YORUMLAR
500

Otomobil, Antalya, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:16 Esra Erol'un programında yüzünü saklayan Elif evli sevgilisine döndü! Erol: Haysiyetsiz
13:07 21 anne, 1 baba: Hollandalı doktor 21 hastasında kendi spermlerini kullandı!
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:31:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement