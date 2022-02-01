Son dakika: Trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı - Son Dakika

Burdur'da yoğun kar yağışında kara saplanan otomobili trafik polisi kurtardı.
Antalya-Burdur kara yolu Erenardıç mevkisinde bir otomobil, yoldan çıkarak yol kenarında biriken kara saplandı. O sırada güzergahta görevli Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekibi sürücünün yardımına koştu.
Trafik polisi, otomobili iterek kara yoluna girmesini sağladı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız." notuyla paylaşılan görüntü, ilgi gördü.
Kaynak: AA
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