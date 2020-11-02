Son dakika haberi! Burdur'da traktörün toplama makinesine boynunu kaptıran kadın öldü - Son Dakika

Burdur'un merkeze bağlı Günalan köyünde traktörün toplama makinesine boynunu kaptıran kadın yaşamını yitirdi.
Kıymet Ak (31) tarladaki sulama borularını 15 SA 292 plakalı traktörüyle toplarken boynunu traktörün arkasında çalışan toplama makinesine kaptırdı.
Ak'ın traktöre sıkıştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuk annesi Ak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Ak'ın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
- Kaynak: AA
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