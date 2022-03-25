Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda eroin, esrar, sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 bin 690 lira, tablo ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında işlem yapılan 10 şüpheli emniyetten salıverildi.