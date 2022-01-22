BURDUR'da Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) 'avukatlardan sorumlu mahrem imam' oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın avukatlara yönelik yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 'mahrem imam' olduğu gerekçesiyle Kemal M. ve eşi Fatma M., Antalya'da yakalanarak Burdur'a getirildi. Soruşturma kapsamında M. çiftiyle ilişkili olduğu belirlenen 10 avukat Burdur ve Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M. çiftiyle 10 avukat savcıya ifade verdi. İfadelerin ardından 6 avukat serbest bırakıldı. Kemal M. ve eşi Fatma M. ile 3 avukat tutuklanma, 1 avukat ise adli kontrol kararıyla mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan Kemal M. ile eşi Fatma M., FETÖ üyeliği suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 4 avukat da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.