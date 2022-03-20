Son dakika haberi! Burdur Gölü yine köpürdü - Son Dakika

SUYU son yıllarda hızla çekilen ve kuruma tehlikesi olan Burdur Gölü'nün sahil kesimi, 4 ay sonra yeniden köpürdü.

Burdur Gölü'nün sahil kesiminde geçen yıl Aralık ayında görülen köpüklenme, yeniden ortaya çıktı. Tedirginliğe neden olan köpürme ile ilgili konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin, kanalizasyon suyunun karışması sonrası oluşabildiği gibi doğal ve temiz sularda da rastlanılan durum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gülle, kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaştığını söyledi. Gülle, bu sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle de köpürmeye neden olduğunu aktardı. Prof. Dr. Gülle, köpürmenin gölün kirletilmesi veya kirliliğiyle doğrudan ilişkisi olmadığını belirterek, "Bu durum tek bir etkenden değil; birçok etkenin bileşkesinden oluşan bir olaydır" dedi.