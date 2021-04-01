Son dakika haberi! BURDUR İntihar için üst geçide çıktı, polis ikna etti - Son Dakika

İntihar için üst geçide çıktı, polis ikna etti

Burdur'da intihar edeceğini söyleyerek üst geçide çıkan genç polisin 1,5 saatlik çabası sonucu ikna edilerek indirildi.

Burdur- Ankara karayolunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki üst geçidin korkuluklarına gece saat 01.00 sıralarında bir kişinin çıktığını gören vatandaş polise haber verdi. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de üst geçidin altına branda açarak bekledi.

Polis ekipleri zaman zaman koluna kesici aletle zarar veren ve adının M.A. olduğu öğrenilen kişinin indirilmesi için uzun süre dil döktü. M.A. polisin 1,5 saatlik ikna çabası sonucu aşağıya indirildi. İlk tedavisi ambulansta yapılan M.A., daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.