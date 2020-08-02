Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan, NASA tarafından da Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğu açıklanan Salda Gölü, 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Pek çok kişi Mars'taki kraterle benzerlik gösteren Salda'yı görmek için bayramda da göle akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Salda Gölü, 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla yeniden ziyarete açıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı Salda Gölü, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi odağı oldu.

Salda Gölü'nü 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Son dönemde yoğun şekilde ziyaret edilen Salda Gölü'ne gelenlerin bazıları suya girip serinlerken, bazıları da özçekim yapmakla yetindi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı motorize, yaya ve atlı ekiplerle Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bisikletli Martı Timi ve Motosikletli Yunus Timi, Salda Gölü'nde güvenlik tedbiri alarak vatandaşların rahat şekilde ziyaret yapmalarını sağladı.

Salda Gölü'nü görmek için Konya'dan gelen Alirıza Aydın, "Türkiye'nin Maldivleri deniliyor. Biz ilk defa geldik. Plajıyla, kumuyla çok değerli bir yer. İnşallah ülkemiz bunu daha iyi değerlendirir ve turizm öncülüğünde bu bölgeyi de ayaklandırabilir" dedi.

Alirıza Aydın'ın eşi Hasibe Aydın, "Benim ikinci gelişim. Daha sakin bekliyordum ama bugün kalabalık. Gayet güzel, herkes sağlıklı günlerde inşallah rahatlıkla gelebilir" diye konuştu.

İzmir'den gelen Ergün ve Pınar Arslan çifti, iyi geldiğini düşündükleri için Salda Gölü çamurundan yüzlerini maske yaptıklarını anlattı. Arslan çifti, "Çok değişik, çok güzel, doğa harikası bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz" dedi.

İstanbul'dan Salda Gölü'nü görmek için gelen Filiz Kavrak, "Salda'yı gazetelerde, televizyonlarda görüyordum. İlk defa geldim. Gayet güzel bir yer" diye konuştu.

Kayseri'den gelen Melih Güçyetmez, "Gördüğümüzde çok beğendik. Renkler, her şey çok harika. İnşallah böyle tertemiz kalır" dedi.

Denizli'den gelen söyleyen Gizem Demir de "Türkiye'nin Maldivleri dedikleri kadar varmış. İlk defa geldim. Herkesin gelmesini mutlaka öneriyoruz. Çok güzel bir yer" diye konuştu.