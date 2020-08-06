Son dakika haberi... BURDUR Otomobille traktör çarpıştı 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... BURDUR Otomobille traktör çarpıştı 4 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Hayri Batur yönetimindeki 48 GL 707 plakalı traktörle aynı yöne giden Yusuf Öztürk yönetimindeki 07 EGB 04 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör şarampolden yuvarlanarak ters dönerken, otomobil ise yaklaşık 300 metre sonra durabildi. Kazada traktör sürücüsü Hayri Batur, otomobil sürücüsü Yusuf Öztürk ve otomobilde bulunan yolcular Ümmü Gülsüm Öztürk ve Medine Atasayar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 10:06
Kaynak: DHA
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