Son dakika haberi: Burdur Valisi Arslantaş'tan Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığını belirterek, akraba ve arkadaş ziyaretlerine gidilmemesi uyarısında bulundu.

Vali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kalabalık ortamlar, ev gezmeleri, maskesiz, mesafesiz ticari ilişkilerle temizlik kurallarına uymamanın vakaları artırdığını belirtti.

Akraba ziyaretlerinin bir süreliğine yapılmamasını öneren Arslantaş, "Zorunlu durumlar hariç 'Bir Dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin. Akraba ve arkadaşlarınızın evine gitmeyin." ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Arslantaş, paylaştığı bir mesajında da Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Arslantaş, "Kıymetli hanımefendiye ve size geçmiş olsun. Kısa zamanda hastalığı atlatıp aramıza döneceğinize inancım tam. Bu vesileyle tüm hastalarımıza Rabb'imden şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.