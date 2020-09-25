Son dakika haberi... Burhaniye'de esnafa maske ve sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi... Burhaniye'de esnafa maske ve sosyal mesafe uyarısı

Son dakika haberlerine göre BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Son dakika haberi... Burhaniye'de esnafa maske ve sosyal mesafe uyarısı, System.String[]

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerine, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Burhaniye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ile Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram katıldı. 30 iş yeri denetlenirken, kurallara uymadığı belirlenen bir iş yerine de ceza kesildi.

'MÜŞTERİ SIRAYLA ALIN'

Esnafı ziyaret eden ekipler kuralları hatırlatırken, maske ve mesafenin önemine dikkati çekti. Polisin ve jandarmanın sürekli denetim yaptığını söyleyen Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, "Tüm memlekette olduğu gibi ilçemizde de pandemi denetimi var. İnsanlarımızı uyarıyoruz, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle esnafımızdan ve iş yeri sahiplerinden destek bekliyoruz. Müşterilerinizi içeriye topluca değil, sosyal mesafeyi koruyarak, maskeli olarak ve sırayla alın. Maske takmayı unutanlar olabilir. Onları da uygun bir dille uyarın" dedi.


Koronavirüs, Burhaniye, Jandarma, Yüzbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Burhaniye'de esnafa maske ve sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

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